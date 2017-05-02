LOL公開海克斯戰利品獎勵概率？永久皮膚爆率29%北京新浪網 (2017-05-02 13:48)
最近，為了響應《關於規範網路遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》中的政策，多款遊戲都公佈了抽取概率。《英雄聯盟》日前也公佈了海克斯戰利品活動中，紫色傳送門獎勵概率。
活動中獎勵內容的具體概率為，英雄碎片14.61%，皮膚碎片45.135%，永久英雄7%，永久皮膚29.255%，召喚師圖標2%，守衛皮膚2%。
由此看來永久皮膚的爆率還不低，不過具體在遊戲中，能爆出什麼還是要看人品了。
關鍵字：
下一則：台印竹產業計畫主持人討論合作
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
讓 iPhone 秒變初代 Mac，這個情懷你打幾分？【北京新浪網】
NASA「置裝」太拖拉 太空漫步要沒衣服穿了？【北京新浪網】
《掠食》PS4版遭遇輸入延遲問題 製作組：發售前解決【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》