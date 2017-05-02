最近，為了響應《關於規範網路遊戲運營加強事中事後監管工作的通知》中的政策，多款遊戲都公佈了抽取概率。《英雄聯盟》日前也公佈了海克斯戰利品活動中，紫色傳送門獎勵概率。

活動中獎勵內容的具體概率為，英雄碎片14.61%，皮膚碎片45.135%，永久英雄7%，永久皮膚29.255%，召喚師圖標2%，守衛皮膚2%。

由此看來永久皮膚的爆率還不低，不過具體在遊戲中，能爆出什麼還是要看人品了。