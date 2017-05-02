B站發公告封殺H1Z1、GTA等遊戲直播北京新浪網 (2017-05-02 13:53)
網路直播是近年來最火爆的互聯網行業，其中遊戲直播更是受到了玩家和資本的關注。但是遊戲直播中同樣存在一些內容不適宜的問題。對此，國內著名視頻網站嗶哩嗶哩B站發佈公告封殺H1Z1、GTA等遊戲直播。理由是這些遊戲存在暴力血腥等內容。
近日，嗶哩嗶哩發佈了一則禁止部分遊戲直播的公告，其中包括《H1Z1》、《GTA》系列、《黎明殺機》以及《上古捲軸》《求生之路》等遊戲全部在列，接下來大家將很難在B站上看到上述遊戲的直播了。
對於本次禁止上述遊戲內容的直播，B站的解釋主要還是這些遊戲存在暴力血腥等內容。B站在公告中表示，「為保護廣大主播及用戶的利益，塑造綠色的直播環境」，因此作出上述公告。
下面是B站本次公告的全文：
親愛的主播：
bilibili直播運營團隊一直致力於為廣大網民提供積極健康直播內容。為保護廣大主播及用戶的利益，塑造綠色的直播環境，即日起，以下內容禁止直播：
1，血腥暴力的內容
包含且不限於：《H1Z1》；《殭屍生存大戰》；《求生之路》；《俠盜獵車手》系列；《血染小鎮》；《黎明殺機》；《上古捲軸》；《幽靈行動》。
以上違規直播內容，bilibili審核團隊將按照初次切斷，再次封禁3日進行處罰。
2，VR試玩解說（含色情內容）
3，帶有色情音效的ASMR（編輯注：人頭錄音）
以上違規直播內容，bilibili審核團隊將按照初次切斷，再次封禁60日進行處罰。
嗶哩嗶哩直播運營團隊
2017年4月28日
from：快科技
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