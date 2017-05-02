5月9日，鎚子新品發佈會將在深圳·華潤深圳灣體育中心「春繭」體育館舉行。據微博網友@測評吧消息，鎚子此次要發佈的手機是堅果Pro。目前，堅果Pro已在順電門店接受預定，需要交付500元定金，預計到貨時間為5月10日。

此前，安兔兔資料庫出現疑似堅果Pro（OD105）跑分數據，其搭載14nm製程的驍龍626平台，配備4GB RAM+32GB ROM，前置400萬像素攝像頭、後置1300萬像素攝像頭。鎚子新機的系統版本為Android 7.1.1，安兔兔跑分在7萬分左右。

除了硬體配置的常規升級外，工程交付的改進是堅果Pro最值得期待之處。據業內分析師@潘九堂透露，去年上半年吳德周加盟鎚子后取消原堅果項目，堅果Pro應該是吳德周主導下的新產品。

有分析認為堅果Pro採用ODM方案，儘管羅永浩對於新品的工業設計稱之為「驚艷」，但事實上它更像是一款線上線下走量的產品。

在雙羅訪談中，羅永浩認為今年鎚子至少賣出400萬台手機，發佈會之前將屯40萬-50萬台現貨，PConline也將持續保持關注。