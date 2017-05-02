還記得高中、大學剛入學時，心裡總是特別忐忑不安嗎？除了對新的環境感到陌生、開始人生新一階段很緊張外，一顆心上上下下的就是想知道自己的同學究竟是何方神聖，又能不能跟他們變成好朋友呢？

雖然夢想很豐滿，現實很骨感，現實中的同學往往跟開學前幻想的有很大落差，但還是不妨礙DailyView網路溫度計通過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析出在各式各樣不同的類型中，網友們最希望有的同學了！快往往下滑，看看你的同學，或你自己有沒有上榜吧！

(圖一)

No.10 美食家

俗話說民以食為天，吃得不好就天天是雨天，有了吃貨同學指路，那可就天天是晴天啊！這類人口袋裡的餐廳名單，不僅能讓每天的進食從維持生存到帶來快樂，舉凡朋友聚餐、情侶紀念日、慶祝生日，該上哪兒吃飯，問他們就對了！跟他們在一起，學到的點菜技巧、美食知識，也可以讓你成為飯桌上的焦點，抓住男人要抓住他的胃，要抓住男人的胃，就祈禱自己有個美食家朋友吧！

No.9 性解放者

實在沒想到第二個介紹的夢想同學就如此的勁爆，可見DailyView網路溫度計 多沒尺度 多勇敢於呈現真實的排名啊！不要說我們誇大，求學階段的少男少女，畢竟是情竇初開、血氣方剛，對「性」有很多幻想，有一個能大方地聊這些議題的朋友，不管是同性還是異性，總是很健康的。但提醒各位少男少女，如果要跳脫理論層次投入實作，還是要以保護自己為最高指導原則，並做好一切必要措施啊！

No.8 蹺課夥伴

雖然我們都知道書中自有黃金屋、學習使人快樂，但不要再騙自己了，你我都知道，外面的世界實在還是有趣的多啊！尤其是春天來了，不出去曬曬太陽，感覺都對不起賞臉的天公伯了。這時候，需要的不僅是一點勇氣跟無賴，還需要一些和你一樣的朋友壯壯膽，大家一起蹺，理直氣壯之外，多人做伙總也比孤零零蹺課好玩的多！就像小賭怡情，如果只是偶爾不上課去跟朋友七逃，還是有助身心健康的啦。

No.7 工具人

除了幫助你吃吃喝喝、陪你四處找樂子的同學外，學生們還是很務實的，每個人在心底都期待能遇見一個萬能的工具人同學，畢竟電腦用久了總是會當、手機用久了總是會壞，花錢去外面修又往往是幾張小朋友一次離開，如果有個萬能工具人，能幫你無怨言修到好，又只要請吃頓飯，該有多好！但正因為工具人是如此勞苦功高的廉價勞力，若你不是正妹，這種朋友實在可遇不可求啊！

No.6 高顏值同學

對情竇初開，世界裡散發著粉紅泡泡的少男少女來說，如果有帥哥、正妹同學，實在是朝思暮想的夢想成真啊！倒也不是想特別展開追求（當然多少會試一下啦你懂的），看著他們帥氣／可愛的臉龐做任何事，就感覺這輩子眼睛需要的保養都做夠了，如果碰巧還能遇上體育課，看一個養眼的畫面值一年啊！更不用說到了網美／網帥等級，拿給朋友看跟他們社交網站的「好友關係」就夠吹一波啦！

No.5 歌王、歌后

身為一個盡責的高中生、大學生，沒跑過ＫＴＶ那實在太浪費青春了，但相信不少人都有經驗，剛開始的High氣氛過後，旁邊朋友一個唱的比一個難聽，實在是最煞風景的事。所以不管怎樣，你都需要一個朋友，平常不聯繫都沒關係，要唱歌絕對要揪上他/她，情況不對，遞上麥克風，馬上就靠超猛的歌聲，悲歌都能把場子炒到最High啦！

No.4 熱血運動咖

許多人都說大學生最大的敵人就是日漸成長的肚肉、大腿肉，運動實在是勢在必行的事，這時候就需要一個熱血運動咖朋友，時時督促、驅趕你和她一起燃燒青春燃燒脂肪！更不用說，如果你本來就是一個運動發燒友，一個人能做的運動實在太少，即使技術上可行，但就是不想孤零零地做，這時候更需要隨call隨到、志同道合的朋友一起動一動啦！

No.3 拍照能手

這年頭，人人都玩臉書、人人都用ig，去哪玩、吃甚麼，不管做甚麼第一件事都要「拍照上傳」，好不好吃、好不好玩不再重要，照片拍得好看、怒刷一波讚數才是王道。所以，那些精通拍照技巧，能把普通的食物照的像小當家親自下廚、把普通人的腿拍的像謝金燕一樣的人，更是吃香的不得了！不管是吃飯聚餐、還是出門旅遊，有一個專業攝影師跟著，就是好照片跟讚數保證！

No.2 學霸資優生

介紹到這，吃、喝、玩、樂的各種需求，都已經有不同的同學能夠滿足了，但問題就來了，學生真的只要吃喝玩樂就好了嗎？肯定不是嘛，平常再混，學測指考總得考吧、翹課再多，期末考總得考吧！那些平常一起享樂的同學這時候通常都已經自顧不暇，就更需要一個學霸同學，不管是出借筆記、考古題，還是緊急的加強補習，這些平常往往被忽略的同學，到考試前可是神一般的存在啊！

No.1 旅遊達人

沒錯，雖然考試重要，但從登上本榜第一名的同學類型，我們就能知道，還是玩更重要啦！不過說到出去玩，大部分的人也都是門外漢，尤其是出國，從哪個景點好玩、哪裡東西好吃，到訂機票、住宿、排行程，處處都是學問，自己做功課，真的是曠日費時的大工程，如果有個旅遊達人的同學，能為你指點迷津，那可真是絕望中的燈塔，指引你擁有一個輕鬆愉快、充實美滿的快樂假期啊！

不管怎麼樣的朋友，處的來最重要

說了這麼多網友夢想中，學生時代一定要有的朋友，其實可以反面的印證學生時代是多麼的多采多姿、豐富有趣，因為有各種不同的活動，才需要各種類型的同學。

但這些「專長」，其實都比不上那些能相處的來、情投意合、臭味相投的朋友來的重要。畢竟，那些我們期待同學們所擁有的「專長」，都是希望能為自己帶來快樂，但又有甚麼比堅定的友情，可以帶來更多的快樂？所以與其幻想有這些類型的同學，不如祈禱能找到一輩子的死黨、好麻吉！

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富二代竟然沒上榜？最受歡迎的十種夢想同學大揭密

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2016年10月28日至2017年04月25日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『夢想同學』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」