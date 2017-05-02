配合十二年國教新課綱108學年實施，教育部委託國立溪湖高中今天(2號)起舉辦「106年度全國高級中等學校學生輔導輔導團精進工作坊」，邀請全國各地輔導界菁英參加，研習內容有「輔導工作與法律議題」、「轉銜輔導及服務機制之建置與運作」、「諮詢輔導服務原則、注意事項及技巧演練」、「分組討論：生涯輔導」、「合作取向深層敘事性同理」、「成為最好的自己：十二年國教課綱設計與學校新風貌」及「青少年適應不良、情緒困擾及偏差行為評估」等，希望透過工作坊的研習提升輔導諮詢能力，也協助各校做好學生輔導工作。