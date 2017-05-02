12年教新課綱 學生輔導精進工作坊登場教育廣播電台 (2017-05-02 13:13)
配合十二年國教新課綱108學年實施，教育部委託國立溪湖高中今天(2號)起舉辦「106年度全國高級中等學校學生輔導輔導團精進工作坊」，邀請全國各地輔導界菁英參加，研習內容有「輔導工作與法律議題」、「轉銜輔導及服務機制之建置與運作」、「諮詢輔導服務原則、注意事項及技巧演練」、「分組討論：生涯輔導」、「合作取向深層敘事性同理」、「成為最好的自己：十二年國教課綱設計與學校新風貌」及「青少年適應不良、情緒困擾及偏差行為評估」等，希望透過工作坊的研習提升輔導諮詢能力，也協助各校做好學生輔導工作。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
《通靈筆記第三章》：郭書瑤演技太逼真，索非亞幫忙淨身【中央網路報】
上網拍賣筆電 螢幕反射有亮點【NOWnews今日新聞】
5月賞螢大爆發 全台哪裡最放閃？【NOWnews今日新聞】
別再道德勸說了 正向思考可能不利於憂鬱症患者【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》