花蓮慈濟醫院關懷花蓮縣警局團隊健康，社區醫學部社區健康中心特別前往花蓮縣警局設點，透過體適能檢測與癌症篩檢，幫助勤務繁忙的警察人員了解體能狀況。



從靜態的身高體重、血壓、心跳、體脂、量腰臀圍比，到動態的坐姿體前彎、仰臥起坐到三分鐘登階等檢測，超過五十位警員在花蓮慈院團隊的協助下完成體適能檢測。花蓮縣警局局長廖美玲表示，雖然同仁每年都會接受體能檢測，但唯有接受身體檢查才能讓同仁更深入的了解自身的健康。



除了有體適能檢測與癌症篩檢外，關心警員健康的花蓮慈院林欣榮院長還分享了「年過四十，健康不亮紅燈」以及創新研究與新藥研發治療惡性腦瘤、胰臟癌、乳癌、肝癌以及膀胱失禁方面的醫學新知。林欣榮院長表示，警察人員勤務繁忙，生活常處於高壓力下，作息不正常，也造成飲食不正常，而健康的身體與健康素養息息相關，若能改善生活習慣，常運動，並結合飲食，定期接受健康預防檢查，可時時刻刻掌握最佳的體能及健康狀態。



林院長指出，四十歲是人生老化的重要關卡，如果願意改變生活方式，飲食清淡或素食，控制好血脂、血壓、血糖，就有機會延緩老化；再加上定期保養健康檢查，在健康道路上，就不會碰到紅燈，甚而通暢無礙。