台史博扛厝走溪流特展 講述200年台江常民生活教育廣播電台 (2017-05-02 13:23)
會走的車不是新聞，會走的厝在臺江地區也不是新聞！國立臺灣歷史博物館「扛厝走溪流：臺江風土與自然」特展，即日起以所在當地居民特殊的「扛竹籠厝走溪流」生活習性為主軸，在地方學的發展根基下，將博物館研究培力導入社區歷史研究，彙整了田野口述訪談的文字與影像紀錄、地圖、歷史文獻，從生活、生計、信仰等多元面向，講述200年來臺江地區居民面對土地環境變化的常民生活智慧故事。
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