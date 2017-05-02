會走的車不是新聞，會走的厝在臺江地區也不是新聞！國立臺灣歷史博物館「扛厝走溪流：臺江風土與自然」特展，即日起以所在當地居民特殊的「扛竹籠厝走溪流」生活習性為主軸，在地方學的發展根基下，將博物館研究培力導入社區歷史研究，彙整了田野口述訪談的文字與影像紀錄、地圖、歷史文獻，從生活、生計、信仰等多元面向，講述200年來臺江地區居民面對土地環境變化的常民生活智慧故事。