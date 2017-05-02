推廣全民科學，國立成功大學、國家實驗研究院、交通部台鐵局合辦的台灣科普環島列車，今（2）日上午從台北車站出發，將沿著西部展開環島4天的行程，除了列車上有科學活動外，各停靠站也與大專院項合作，推出各項好玩的科學實驗，讓學員從中感受到科學的樂趣。

台灣科普環島列車為一輛4節車廂，今天起從台北站出發，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南、新烏日；3日依序停靠集集、二水、斗六、民雄、台南、新左營、屏東；4日從台東出發，沿途停靠關山、富里、瑞穗、壽豐、花蓮；5日停靠宜蘭、福隆、七堵後回到台北。

台鐵局表示，科普環島列車將停靠19站，各站停靠時間約40分鐘，列車行駛期間，各車廂將由國家實驗研究院、台灣默克股份有限公司、中國化學會、遠哲科學教育基金會等單位，帶給旅客豐富又有趣的科學實驗，每個停靠站也都有各縣市全民科學周計畫執行團隊，帶領學員用輕鬆的方式玩科學，藉此培養學生對科學探究的興趣。