台鐵科普環島列車出發 4天停靠19站NOWnews今日新聞 (2017-05-02 13:56)
推廣全民科學，國立成功大學、國家實驗研究院、交通部台鐵局合辦的台灣科普環島列車，今（2）日上午從台北車站出發，將沿著西部展開環島4天的行程，除了列車上有科學活動外，各停靠站也與大專院項合作，推出各項好玩的科學實驗，讓學員從中感受到科學的樂趣。
台灣科普環島列車為一輛4節車廂，今天起從台北站出發，沿途停靠板橋、桃園、新竹、竹南、新烏日；3日依序停靠集集、二水、斗六、民雄、台南、新左營、屏東；4日從台東出發，沿途停靠關山、富里、瑞穗、壽豐、花蓮；5日停靠宜蘭、福隆、七堵後回到台北。
台鐵局表示，科普環島列車將停靠19站，各站停靠時間約40分鐘，列車行駛期間，各車廂將由國家實驗研究院、台灣默克股份有限公司、中國化學會、遠哲科學教育基金會等單位，帶給旅客豐富又有趣的科學實驗，每個停靠站也都有各縣市全民科學周計畫執行團隊，帶領學員用輕鬆的方式玩科學，藉此培養學生對科學探究的興趣。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
《通靈筆記第三章》：郭書瑤演技太逼真，索非亞幫忙淨身【中央網路報】
上網拍賣筆電 螢幕反射有亮點【NOWnews今日新聞】
5月賞螢大爆發 全台哪裡最放閃？【NOWnews今日新聞】
別再道德勸說了 正向思考可能不利於憂鬱症患者【KNOWING新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》