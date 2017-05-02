義守大學國際財務金融系聘請多位外籍老師來台授課，其中印度籍的辛仁得老師與系主任陳冠儒，為了打造學用合一的教學環境，成立「藍城」國際公司，從印度三大茶葉產區引進道道地地的大吉嶺、阿薩姆與尼爾吉里紅茶，銜接系上國際貿易與和財務金融的課程。辛仁得對於家鄉產製的印度茶相當有信心，尤其他們引進的茶葉，都是他親自到小農茶園視察，強調手工採摘並取得歐盟有機認證。