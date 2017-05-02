歡慶端午節，宜蘭縣與花蓮縣數位機會中心（DOC），推出團購方案，共精選68項產品，透過網路與系列擺攤活動，協助社區店家行銷，民眾可。



宜花DOC精選來自宜蘭員山、三星、蘇澳、大同，與花蓮新城、花蓮市、吉安、壽豐、鳳林、豐濱、光復、瑞穗、玉里、富里及卓溪等15個DOC，推出傳統、客家、原民等風味粽，新住民手工甜點，及各式農特產品與手工藝品等68項產品。



宜花DOC指出，地方店家專注於商品研發與製作，難有心力推廣商品，造成好商品乏人問津，消費者無從得知的困境。國立東華大學執行教育部宜花DOC計畫，精選在地職人用心製作商品，透過網路團購與市集擺攤協助在地商家行銷推廣。歷年成效佳，每檔期約可售出1,700多項產品，有助提升地方店加知名度。



欲購買宜蘭縣與花蓮縣的特色產品，歡迎民眾上數位機會中心Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/hldoc/）下載團購訂購單。