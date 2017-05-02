文資局甄選台灣文化遺產 籲各界踴躍提報教育廣播電台 (2017-05-02 13:33)
為了呼應聯合國教科文組織在1992年啟動的世界記憶計畫（Memory of the World Programme），希望喚起國家、政府、社區和個人，對於文獻遺產能更加重視、保護和利用，文化部文化資產局特別舉辦「2017臺灣世界記憶國家名錄徵選活動」，自即日起到5月16日止，歡迎有典藏文獻遺產的政府機關(構)、私人團體及個人，可以將文獻遺產提報甄選，獲選者可獲得補助保存維護等相關經費，文資局歡迎各界能發掘臺灣珍貴文獻遺產，建立起以臺灣為記憶主體的國家名錄，相關訊息可上網查詢。
「2017臺灣世界記憶國家名錄徵選活動網頁」（http://twh.boch.gov.tw/world-memory/news_detail.aspx?id=41）或「在臺灣的世界記憶」臉書粉絲頁（https://www.facebook.com/documentary.heritage/）亦可洽詢活動聯絡人陳先生（04-24517250#5791 / tmownc@gmail.com）
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