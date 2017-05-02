台灣人氣喘 7成患者10歲以下就發作教育廣播電台 (2017-05-02 13:36)
今天(2日)是「世界氣喘日」，依據國民健康署2013年國民健康訪問調查(NHIS)，我國約有七成的氣喘患者在10歲以下就確診為氣喘，而引發12歲以下兒童氣喘的因素前5名依序為塵蟎(佔46.3％)、氣溫急遽變化 (佔37.7％)、病毒感染 (佔36.8％)、冰冷食物(28.8%)與空氣汙染(24.2%)，而空氣汙染中，包括長期吸二手菸。
根據世界衛生組織亦指出，與吸菸者同住，得到肺癌的機會比一般民眾高出20%-30%，長期生活在二手菸環境中的兒童，更會造成或加重幼兒氣喘、支氣管炎、肺炎、中耳炎等呼吸道疾病。
國民健康署呼籲民眾，預防氣喘要從居家環境與生活習慣做起，讓孩子能在乾淨、健康的環境長大。
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