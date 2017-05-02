▲佐登-KY（佐登妮絲）因應快時尚風潮，首度進駐寶雅推出「輕SPA」新型態服務，搶攻千億元商機。圖為佐登妮絲總經理陳佳琦。（圖／佐登妮絲提供）

時代變化迅速，快時尚引領風潮，為增加營運新動能，有台灣美容SPA業者創新推出「輕SPA」新型態服務，並首度進駐美妝雜貨通路，推出包括頸肩開穴舒壓、保濕彈力SPA、毛孔淨化調理、亮眼舒壓SPA等課程，強調便利又快速的特性，將增加不少新會員，要搶攻全台美妝千億商機。

根據經濟部統計處最新數據，2016年台灣藥妝零售業全年營收1962 億元，創歷年新高，因女性龐大的消費潛力，有助提升化妝品、保養品的消費動能。預估今年藥妝零售業營業額將持續攀升，可望突破2000 億元，其中化妝保養品營收占比47%居首位，約可創造近千億元的營收。

佐登-KY（佐登妮絲）自上市以來積極爭取美妝版圖，今年大動作擴展通路，首度以「輕SPA」的新形態進駐強勢通路寶雅，最快今年上半年將分別於板橋、新莊、龍潭、高雄與台南寶雅店設立5個櫃位。

佐登妮絲指出，此次雙方十分重視跨界合作，因此寶雅特地規畫全台業績前十名門市作為輕SPA先行指標店。所謂「輕SPA」，是為因應消費者需求和市場商機推出四大課程，包括「頸肩開穴舒壓課程」、「保濕彈力SPA課程」、「毛孔淨化調理課程」、「亮眼舒壓SPA課程」。

希望以功效性強的商品，搭配手技，半小時課程可達到最佳效果，將吸引小資女等新會員加入，預料「便利」、「快捷」的特性，符合部份忙碌現代人的需求，將掀起「輕SPA」流行風潮。另外，過去僅服務女性會員的佐登妮絲，首度跨足男性市場，表示將擴大服務20歲以下的男性消費者。