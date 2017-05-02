(健康醫療網／記者林怡亭報導)



根據內政部統計，台灣更年期婦女人口約佔全國總女性人口的16％，女性容易在此時出現嚴重的更年期症狀導致生活受到困擾。有46％的女性在停經前後數年的這段期間，曾感受過生理或心理上的不適。其中最常見的症狀依序為熱潮紅約29.4％，失眠和心悸各佔23.5％ 與22.6％，其次則為疲倦、頭痛、頭暈及夜間盜汗，約佔20％左右。除了使用中醫藥（輔助）治療改善更年期症狀之外，還能有哪些方法可以從日常生活幫助自我調理？



4方法改善更年期症狀



臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區張尚智中醫師指出，除了使用中醫藥（輔助）治療改善更年期症狀之外，還能有4種方法可以從日常生活幫助自我調理：



1.心情調適：除了用藥治療，還須通過疏泄情緒、積極鼓勵等基本心理治療措施，提供精神支持，緩解焦慮情緒。也要學會自己釋放壓力，放鬆心情，培養生活興趣及參與戶外活動，分散注意力。



2.食膳有度：除了定量定時，且應當注意不要偏食，蛋白質、維生素和礦物質的攝取量需要足夠。要避免過飢過飽，尤其醣類脂肪多了會使身體過胖，加重心臟負擔和發生動脈硬化。因此不要暴飲暴食或講求精細食物，粗糧野菜也很好，但要適量攝取一定量的乳類、蛋、大豆製品、新鮮蔬菜、水果及魚類、海菜等。



3.穴位按摩：簡單的穴位按摩也可以幫助緩解更年期的不適，平時可以利用手指或是刮痧棒按壓穴位，按壓時以能忍受的酸痛感為度，每次按壓3～5分鐘，一天按壓三次。如合谷、手三里、外關、太衝、三陰交、陽陵泉、腎俞等穴位，對於緩解更年期引起的頭痛、頭暈、潮熱汗出、焦慮、全身痠痛都有不錯效果。



4.藥膳調補：若上述方法都無法緩解更年期不適，可經由中醫師診斷後選用中藥調補，如百合、生地、枸杞、蓮子、麥冬、浮小麥、玉竹、酸棗仁或紅棗等，入茶、煮湯或是熬粥都是很好的選擇，但須經由中醫師診斷後使用。



大多女性能與更年期和平共處



更年期是令許多女性望而生畏的階段，若能保持坦然的心情、健康的飲食、規律的運動，大多能與之和平共處；但張尚智中醫師也提醒，如果更年期症狀已經嚴重到干擾平常的生活作息、造成不適，建議可以尋求合格中醫師的協助，調理機體，改善陰陽失衡的偏頗狀態，提高更年期生活品質，從而預防疾病的發生。

資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=32561喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊