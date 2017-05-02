基隆市公幼 本周六日招生登記教育廣播電台 (2017-05-02 13:37)
基隆市教育處今天(2日)表示，基隆市公立幼兒園將在本周六(5月6日9時至15時)及周日 (5月7日上午9時至12時)進行招生登記，今年共提供3,167個名額，只要是設籍基隆市，年滿年滿2足歲到國小學齡前的幼兒，都可以選擇任何一家公幼登記抽籤，而「身心障礙幼兒」、「原住民幼兒」、「低收入戶子女」、「中低收入戶子女」、「特殊境遇家庭子女」、「中度以上身心障礙者子女」，更具有優先入園資格，歡迎家長為適齡幼兒報名！
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