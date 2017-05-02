【鉅亨網新聞中心】

中國號稱「史上最嚴」的海洋夏季休漁期昨 (1) 日中午 12 時正式開始！包括渤海、黃海、東海及北緯 12 度以北的南海海域的中國所有海區，全部進入休漁期，禁止捕魚。近 20 萬漁船高掛休漁旗，紛紛返回漁港停泊。

《星島日報》報導，雖然中國從 1995 年已開始實施休漁期，但過度捕撈現象仍然日益嚴重，海洋資源嚴重衰減。國家農業部今年發布「史上最嚴」海洋夏季休漁期制度：全國海域休漁期開始時間統一為 5 月 1 日 12 時，比往年提早近 1 個月；結束時間因海域、魚種不同而不同，最晚為 9 月 16 日 12 時，其餘大部分為 8 月 16 日。

休漁期普遍比往年延長近 1 個月，最短也要休漁 3 個月，最長則要休漁 4 個半月，創下最長休漁期紀錄。

昨天，國家級的「全國海洋伏 (夏) 季休漁專項執法行動啟動會」在浙江寧波、遼寧大連、海南三亞同步舉行，福建、廣東、廣西等地的多個大型漁港，也都舉行休漁啟動儀式。從當天 12 時起，中國渤海、黃海、東海及北緯 12 度以北的南海 (含北部灣) 海域，全面進入夏季休漁期。

包括廣東、遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣西、海南等省，昨天按時進入休漁期的漁船，或高達 20 萬艘。

4、5 月，是各種魚蝦產卵、繁殖的重要時間段，包括春鮁魚、春蝦、爬蝦等，提前一個月休漁，是讓春季魚蝦資源創造較好的繁育環境。

休漁期間，農業部、中國海警局及各地漁政部門將加派人力物力，採取沒收漁具漁船、高額罰款等措施，嚴厲打擊各種類型的違規出海作業行為，情節嚴重的相關人員還將被移送司法部門追究刑事責任。