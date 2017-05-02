美國德州大學奧斯汀分校在1日下午發生一起校園隨機持刀砍人事件，一人遇害，另有三人受傷。

警方表示，嫌犯的身分已經確認，是21歲的懷特(Kendrex J. White)，他先是將犯案用的獵刀藏在腰間，當他走到格雷戈里體育館(Gregory Gym)附近時持刀砍向四名被害人。現場的其餘學生不斷尖叫，逃離現場。其中一名被砍的受害者當場死亡。警方到場後開槍才讓凶嫌就範。

嫌犯的同學受訪表示，嫌犯做人隨和友善，也很熱衷社團，與身邊的每一個人都互動良好，對他會犯下這起案件感到十分不可置信。

德州大學校長封裴斯（Greg Fenves）在案發後隨即在推特上發文，表示心中的悲傷無以言表，犯罪的調查刻正進行中，校園巡邏也會再增加。德州州長亞培（Greg Abbot）也在推特上寫道，為那些遭受「惡意攻擊」的人祈禱。