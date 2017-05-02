美食就是我們最具擴散力的「台灣之光」，尤其是「珍珠奶茶」紅到各國都有連鎖店，這個令外國人都為之風靡的美味可不簡單，這回網路溫度計透過百大口碑手搖飲料排行榜 （觀測日期2016年10月30日至2017年4月27日），找出七家擁有超狂珍奶的人氣名店，沒有三兩三怎敢上梁山，他們的珍奶厲害的理由是什麼？

首先介紹這四間，成名的原因正是他們家的「珍珠」很厲害！前兩家主打新鮮手作的彩色珍珠，後兩家則靠著黑糖珍珠打遍天下！



#丸作食茶

多次在手搖飲料調查中榜上有名的丸作食茶，之所以能有如此高人氣就是因為這款「彩色珍珠」啦！不靠化學染色，使用天然食材為珍珠染色，像咖啡色的就是焦糖珍珠、紅色的則是仙人掌珍珠，最近的黑色珍珠則是加入竹炭粉，跟焦糖珍珠有微妙的色調差異。

將色彩繽紛的珍珠搭配各種繽紛飲品，像黑白分明的「竹炭珍珠牛乳」、粉到底的粉紅奶茶「春嬌」、充滿日式風情的「白玉抹茶」……眼睛、嘴巴都超滿足啊～

(圖二)image source:網路溫度計/百大口碑/手搖飲料排行榜/丸作食茶

#紅太陽

發源自台南的紅太陽在全台有多家分店，主打多種創意飲品的它也有「特色珍珠」？其實紅太陽位於台北公館的分店主打「職人手作」，現場製作珍珠給你看，有黑芝麻、草莓、芒果、白玉四種口味，不時還會推出期間限定口味，因為現做數量有限相當搶手。如果你沒辦法到公館沒關係，手作珍珠不定時會快閃在其他分店推出，還是有機會嘗鮮的啦！

(圖三)image source:網路溫度計/百大口碑/手搖飲料排行榜/紅太陽

#珍煮丹

接下來這兩間飲料店的珍珠，黑糖味的香濃程度可是直逼原味黑糖塊啊～

以黑糖系列為主打的珍煮母珍煮丹是近期飛快崛起的人氣手搖店家，從底下討論聲量可以看出3月以來的討論聲量明顯較之前高。招牌主打是黑糖鮮奶系列，黑糖珍珠鮮奶、加了仙草的黑糖珍珠仙草鮮奶……濃醇的鮮奶搭配軟Q香甜的黑糖珍珠，身為珍珠控是一定要喝的啊！

作為珍珠控的仆路編給大家一個小建議，因為珍煮丹的珍珠蜜得很入味，除非你是螞蟻人不然冰量記得選正常，不然你會被甜瘋啊XDD

(圖四)image source:網路溫度計/百大口碑/手搖飲料排行榜/珍煮丹



#陳三鼎黑糖青蛙鮮奶

不管你是不是珍奶控，這間北部人應該都聽過、也喝過，位於公館的陳三鼎黑糖青蛙鮮奶可是知名飲料老店，說到青蛙撞奶大家幾乎都會想到這一家，不過店家因為撞名撞煩了乾脆改名為黑糖青蛙「鮮奶」。

不過光靠黑糖珍珠、仙草、綠豆、愛玉、鮮奶這幾項配料的簡單組合，就能屹立不搖這麼多年，厲害的點在哪不用說當然就是他們家的黑糖粉圓啦，濃到有點黏牙的粉圓加上冰涼的鮮奶，好滋味不用贅述就是厲害，難怪開業這麼多年還是討論聲量不斷。

(圖五)image source:網路溫度計/百大口碑/手搖飲料排行榜/陳三鼎



介紹完四家以珍珠為號召的手搖店，其實有些店家雖然品項豐富但珍奶特別厲害，為了瞭解哪些店家的珍奶這麼強大，我們透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的「熱門關鍵字」找出排行前20名的手搖飲料店中，這三家提到珍奶的比重特別高，他們的珍奶厲害在哪？

#喫茶趣

以茶葉起家的喫茶趣，本業是茶葉商行因此茶的品質有一定保證，除了一般的珍奶外，不少人會點珍珠鮮奶茶，因為喫茶趣的鮮奶茶使用的是一整罐Dr.Milker，看著店員倒進去感覺超有滿足感。至於網友為何都都狂推這家的珍珠超好吃呢？因為喫茶趣珍珠起鍋的時間跟數量都是固定的，賣完只好等下一梯次，本編就曾為這杯珍珠鮮奶茶苦等了半小時啊～

(圖六)image source:網路溫度計/百大口碑/手搖飲料排行榜/喫茶趣ToGo

#樺達奶茶

來自高雄的樺達奶茶，是當地相當老字號的紅茶牛奶，可以看到所有的茶都是從一根根管子中流出，因此冰度及甜度都是調好的，不想喝甜的就選普洱奶茶、想喝甜的就選樺達奶茶，還有如美容奶茶、益壽奶茶等混茶，加珍珠多5元管你想喝哪種奶茶都能自由組合

(圖七)image source:網路溫度計/百大口碑/手搖飲料排行榜/樺達奶茶

#迷客夏

可以透過熱門關鍵字發現「綠光」是許多民眾會討論的關鍵字之一，原因就是迷客夏使用的是來自綠光牧場的鮮奶，珍珠則是不添加焦糖的原色珍珠，帶有淡淡蜂蜜香。喜歡茶香的可以選擇珍珠紅茶拿鐵，或者是濃醇的珍珠鮮奶，特別的是針對不愛喝牛奶或有乳糖不耐症的民眾，還有珍珠紅茶鮮豆奶讓這些民眾也能一嚐珍奶的好滋味呢。

(圖八)image source:網路溫度計/百大口碑/手搖飲料排行榜/迷客夏

♥網路溫度計「百大口碑」登場♥

快來看看你心中最愛的「手搖飲料」有沒有上榜？

『百大口碑』分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，統計時間範圍為2016年10月30日至2017年04月27日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『手搖飲料』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

另外調查網友論及該平台時的好評影響力：透過「網路好感度」(註1)、「網路聲量」(註2)、「口碑擴散力」(註3)三指標加權演算，針對主題進行全方位好評影響評估。

*註1 「網路好感度」：透過AI人工智慧語意剖析，測量網友正負意見之比率。

*註2 「網路聲量」：透過大數據關鍵引擎搜尋，觀測網友意見的討論總數量。

*註3 「口碑擴散力」：依據消費者滿意度傳播理論，加權計算口碑內容的擴散程度。

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