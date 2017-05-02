說到日本漫畫，尾田榮一郎的作品《航海王》可說是最受歡迎、最具代表性的日本動漫作品之ㄧ。除了劇情熱血、人物有趣之外，「惡魔果實」的設定也總是令人大嘆創意十足。假如 希望有天不是假如 ，可以自由選擇的話，你希望可以入手哪種惡魔果實之力呢？

今天的DailyView網路溫度計運用了《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查在網友們的討論中，哪種惡魔果實最有人氣！

(圖一)

第十名、黃泉果實

死而復生、永生不死，是許多遊戲與動畫中人物追尋的目標，在《航海王》裡，「黃泉果實」亦獲得了漫畫迷們的超人氣擁戴呢！這種屬於超人系的惡魔果實，為布魯克所擁有，雖然得要死後才會發揮效用，卻能讓食用者成為起死復生，並且成為不死之身，還可以靈魂出竅，運用黃泉之力使得武器帶有寒氣，殺傷力再升級！

第九名、岩漿果實

自然系惡魔果實之一的岩漿果實，食用者會使體質變成岩漿，身體可以製造出岩漿，施行猛烈的火之攻擊，由於岩漿比火的溫度還要更高，因此也可以剋住燃燒果實，將火焰燒盡，足以融化地層，擁有超強攻擊屬性。

而食用了岩漿果實的，則是當年殺了「火拳」艾斯，現任海軍元帥「赤犬」盃。

第八名、冷冷果實

作為海軍三上將之一的「青雉」庫山所食用的冷冷果實，所獲得的能力是可以冰封住所有接觸到的人事物，一旦被冰封住的生物，就會呈現假死狀態，這時身體會變得脆弱，一擊就碎！但懼火系攻擊，因此和「赤犬」盃爭奪元帥之位敗下戰來，並在之後加入了「黑鬍子海賊團」。不過雖然在漫畫裡輸了，但在網友的心目中，冷冷果實的人氣可比較旺呢！

第七名、花花果實

花花果實為超人系惡魔果實，是個兼具「美感」與「實用性」的果實，擁有者為妮可・羅賓。如同花散發著花粉，傳播到其他地方，花花果實的擁有者可以透過視覺，將自己的器官「長」到視線所及的有型物體上，可用在偷襲敵人（如在對方腳下長出來），也可用於搜集情報（比如在遠方生出耳朵或眼睛），相當好用，而羅賓的身邊時常飄著花瓣，讓畫面總是充滿美感，好看又實用的雙特性，也難怪可以獲得人氣第七名的好成績。

第六名、閃光果實

既然「赤犬」、「青雉」都上榜了， 「前」海軍三大將的最後一塊拼圖又怎能缺席呢？

光可以照耀與溫暖大地，也具有強大的能量，變幻成武器時，更是充滿威力！海軍大將「黃猿」波爾薩利諾，透過閃光果實所賦予的能力，可以將身體的任何部分變成光，比如從手指上射出光線的攻擊方式「雷射光線」，更可以提升速度至光速，像是光速踢即是名符其實地使用光一般的速度來踢擊對方。

第五名、燒燒果實

喜歡《航海王》的人，誰會不愛艾斯呢？燒燒果實讓艾斯能將身體的任何一個部分變成火焰，也能控制火變化各種不同形狀，比如火網、火槍、火拳等，被燦爛而炙熱的火焰包圍的艾斯，簡直是最淒美又最有氣勢的風景。火的數量、範圍與擁有者的能力成正比，但面對水系攻擊較弱，岩漿果實更是剋星，也因此造就了最讓人心痛的一幕——艾斯為了保護魯夫而被赤犬的岩漿拳貫穿身軀，內臟全數毀壞的情況下過世。但無論如何，艾斯的灑脫帥氣令人響往，他的惡魔果實自然也獲得了高人氣。

第四名、黑暗果實

將一切吞噬進黑暗之中，黑暗果實可說是惡魔果實中最讓人摸不清的種類之一了。它能把周圍事物都吸入黑暗之中，再壓縮、粉碎之！

同時也能運用「闇水」的能力，將敵人吸到自己身邊，一旦用手碰觸便能使敵人的能力瞬間失效，可說是威力極強，為新世界四皇之一的「黑鬍子」——馬歇爾・D・汀奇所擁有，他也是唯一擁有兩種惡魔果實能力的超強海賊！

第三名、手術果實

手術果實簡直是體現了「殺人於無影無形」的形容詞，食用者可創造出一個球體空間，並且在空間中進行隨意的交換、切割與拼貼──無論是有形的形體甚至是人的意志，聽起來就讓人不寒而慄，由「死亡外科醫師」托拉法爾加・羅所擁有。

雖然使用這項能力會消耗掉所有的體力，但卻創造出殺傷力的無限可能性，甚至被稱為是「究極的惡魔果實」，但各種的發揮可能也難怪人氣擠進前三名的好成績呢！

第二名、橡膠果實

就算沒有超認真在追《航海王》，也一定知道的「橡膠果實」，為本作主人翁，草帽海賊團團長，蒙奇‧D‧魯夫所擁有的力量。

能將身體各種部分都彈性延長，雖然不是非常「美觀」，運用得宜便能發揮強大威力，就像是《航海王》創作的精神一樣，可以無限地延伸、放大，進化再升級！說起橡皮的力量，在西方世界也很管用呢，比如說驚奇四超人（喂）。

第一名、震動果實

最有人氣往往都是能力最強的！隸屬超人系的震動果實，被認為能力足以毀滅世界，原為「白鬍子」艾德華・紐蓋特所擁有，但死後被「黑鬍子」馬歇爾・D・汀奇所奪去，黑鬍子也是突破規則、擁有兩種惡魔果實力量的世界最強男人。可隨意操控震動（是「引發」而非「創造」），並且調整其大小，陸海空不拘，地震、海震、空震全都辦得到 （那車震呢？） ，是名符其實的震天撼地之力，也難怪會成為排行榜中的第一名啦！

本日精采內容、圖表數據，請看DailyView網路溫度計

伸縮自如的橡膠槍！網友最想擁有的惡魔果實能力是？

【更多精采報導，請上《DailyView 網路溫度計官網：http://dailyview.tw》；《DailyView 網路溫度計粉絲團www.facebook.com/DailyView.tw》未經授權， 請勿轉載！】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2016年10月30日至2017年04月27日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『航海王、海賊王』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，以網路討論此主題之聲量與語意情緒來計算排名。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」