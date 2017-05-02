台印官員學者會面討論竹產業合作中央社 (2017-05-02 13:50)
左起：屏科大助理教授龍暐、印度科技部東北技術應用與達成中心司長奈爾、駐印度代表處科技組長陳和賢、駐印度代表處科技組秘書郭秋怡1日會面討論台印竹產業合作。（駐印度代表處科技組提供）中央社記者康世人新德里傳真 106年5月2日
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上一則：交銀國際：全國水泥價格本周趨穩
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