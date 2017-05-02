新加坡和台灣藝文界互動 感受文化張力中央社 (2017-05-02 13:50)
「草根書室」是新加坡極具個性化的人文書店，經常利用特別時間點，和台灣作家或團體和新加坡藝文界人士見面或舉行小型論壇，近距離互動感受這股文化張力。中央社記者黃自強新加坡傳真 106年5月2日
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