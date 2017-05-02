日圓近0.26字頭 哈日族搶換匯網銀卡卡中央社 (2017-05-02 13:24)
（中央社記者田裕斌台北2017年5月2日電）新台幣今天盤中急升逾2角，加上日圓出現小貶，一舉拉大新台幣兌日幣匯率，早盤逼近0.27元，各銀行網銀大舉湧入換匯潮，多家銀行網銀都一度傳出塞車卡卡，讓哈日族很心急。
日圓近期止升回貶，加上新台幣持續升值，一來一往之間讓新台幣兌日圓匯率大升，以現鈔匯率來看，今天匯率條件最好的永豐銀行維持在1日圓兌換新台幣0.2707元的價位，若是使用網路銀行優惠，有機會換到0.27元以下價位。
日圓大貶也讓哈日族大舉換匯，包括兆豐銀行、永豐銀行、玉山銀行等匯率條件較佳的銀行，早上都一度傳出網銀「卡卡」，其中，玉山銀更暫停交易約半小時，讓網友枯等擔心換不到最好的匯率。
除了網銀外，銀行櫃台換匯量也大增，除了日圓外，盤中一度看到「2」字頭的美元也有很多人要換，銀行櫃員除了幫客戶換，自己也在換，深怕沒抓到這波新台幣升值行情。
關鍵字：
上一則：交銀國際：全國水泥價格本周趨穩
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
山溝里的小國企市值，愣被他干成半省的GDP【北京新浪網】
辯客|如何避免人工智慧終結人類文明？【北京新浪網】
21世紀黃金戰爭：起底黃金的避險功能【北京新浪網】
25歲小伙被查出腫瘤晚期，重疾險一定要買【北京新浪網】
一個習武者這樣看太極拳師5秒鐘被打翻在地 |【北京新浪網】