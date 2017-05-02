（中央社記者田裕斌台北2日電）新台幣今天盤中急升逾2角，加上日圓小貶，一舉拉大新台幣兌日圓匯率，逼近0.27元，再次挑戰0.26字頭，銀行也湧入換匯潮，多家銀行網銀一度傳出塞車卡卡的，讓哈日族很心急。



日圓近期止升回貶，加上新台幣持續升值，一來一往之間讓新台幣兌日圓匯率大升，以現鈔匯率來看，今天匯率條件最好的永豐銀行維持在1日圓兌換新台幣0.2707元的價位，若是使用網路銀行優惠，有機會換到0.27元以下價位。



日圓大貶也讓哈日族大舉換匯，包括兆豐銀行、永豐銀行、玉山銀行等匯率條件較佳的銀行，早上都一度傳出網銀「卡卡」，其中，玉山銀更暫停交易約半小時，讓網友枯等擔心換不到最好的匯率。



除了網銀外，銀行櫃台換匯量也大增，除了日圓外，盤中一度看到「2」字頭的美元也有很多人要換，銀行櫃員除了幫客戶換，自己也在換，深怕沒抓到這波新台幣升值行情。1060502