NBA騎士休8天沒生鏽 輕鬆宰暴龍中央社 (2017-05-02 13:25)
（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊詹姆斯（LeBron James）今天轟進35分，率領衛冕軍在季後賽第2輪首戰旗開得勝，以116比105擊敗多倫多暴龍。
法新社報導，騎士二當家厄文（Kyrie Irving）挹注24分10助攻，洛夫（Kevin Love）18分9籃板，幫騎士隊在七戰四勝制的東區季後賽第2輪取得優勢，兩軍將於3日進行第2戰。
騎士與暴龍這輪對戰的勝出者，將對上華盛頓巫師或波士頓塞爾蒂克；塞爾蒂克已在第2輪的系列賽取得1比0領先。
騎士除三巨頭外，湯普森（Tristan Thompson）也有11分14籃板。今晚23投13中、罰球8罰中7的詹皇表示，下一戰他們還會更好。
季後賽第一輪橫掃對手晉級後已休息8天的詹姆斯說：「我覺得3日我會好更多，儘管今天在節奏與其他地方出了點小狀況，我想很多錯誤我們都能彌補，因為我們的體能狀況處在高檔，3日我們會做得更好。」
騎士開賽後靠連拿10分，取得22比11的領先優勢，第2節初就以38比20領先，打完上半場則是62比48領先，今天最多一度領先達25分。
暴龍隊輸球後，在季後賽單一系列的開幕戰戰績是1勝12敗。暴龍雙槍勞瑞（Kyle Lowry）此役20分，德羅森（DeMar DeRozan）19分。1060502
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