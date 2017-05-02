（中央社記者張謙香港2日電）一項大數據顯示，在剛結束的「五一」長假中，中國大陸各大城市居民的外遊目的地各有所好，用微信支付的筆數以香港居首。去年排名第一是南韓。



南方日報今天報導，微信剛發布的「『五一』無現金出境報告」，根據陸民外遊時以無現金的微信支付作為統計數據。



報導表示，與2016年的報告相比，香港躍居大陸微信跨境支付筆數最高的旅遊目的地，而去年排名第一的是南韓。



報告顯示，在4月29日至5月1日期間，使用微信支付最多的境外目的地依次為香港、南韓、泰國、日本、澳洲、台灣、紐西蘭和新加坡。



泰國是大陸遊客無現金支付筆數成長最快的國家。目前在泰國，大到曼谷的連鎖免稅店，小到清邁的街邊小攤販都已大規模支援微信支付。



報告又指出，在「五一」期間，大陸出境用戶以廣東最多，其後依次是上海、北京、福建、浙江、江蘇。



從微信用戶流向來看，廣東用戶最多的目的地是比鄰的香港；上海用戶最多的目的地是飛行距離短的日本；北京用戶去美國最多；浙江用戶去義大利的最多。



此外，出境用戶性別比例與去年反轉，今年男性略多於女性，占總量的53.3%。1060502