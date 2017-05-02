人氣生存遊戲《H1Z1：殺戮之王》近期又迎來了更新：將優化命中判定以微調遊戲表現。首先將對伺服器進行大型改造提升伺服器表現，然後遊戲將進行鎖區保證伺服器延遲一致，最後一步才是改進命中判定的代碼。在測試服即將到來的更新補丁中，開發商Daybreak調整了霰彈槍、更新了競技場玩法、調整了UI和更換了新的載具皮膚。

全新載具皮膚

「我們遊戲目標是提供公平、一致、競爭性強的環境，我們正在取得巨大進步。」Daybreak寫道，「我們下個優先事項就是隊伍排行和平衡遊戲玩法。我們近期將會分享更多未來的計劃。」

在《H1Z1：生死掙扎》方面，開發商Daybreak再度對正式服進行了一次刪檔，修復了一大堆bug和漏洞，還放出了一些漂亮的概念圖。另外，Daybreak還修復了《H1Z1：生死掙扎》反外掛程序的bug，比如反外掛程序遊戲會誤報假漏洞，還會殺掉跳上屋頂的玩家。

《H1Z1：生死掙扎》全新概念圖

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