證券時報網 05月02日訊

多家公司發佈午間公告：TCL集團控股子公司華星光電通過其全資子公司以9.84億港元收購華顯光電（00334.HK）53.81%股權；尤夫股份停牌因控制權或變更；萬里揚擬20億元在富源縣建年產300萬台汽車變速器零部件項目；嶺南園林中標2.45億元聊城東昌湖景觀提升及游路系統設計總承包項目；美年健康向證監會申請恢復重組事宜的審查；金科娛樂獲實控人增持0.11%股權，獲董事王健增持0.07%股權。