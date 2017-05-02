本文來自 手機之家

一加5手機的消息已經有不少了，這款手機據說將會採用驍龍835處理器，而且無意外的將會繼續使用AMOLED屏幕。之前甚至有人曝光了配置列表和渲染圖。現在官方也暗示了這款產品的到來。

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根據一加官方的消息「沉迷勞動不休息，只為搞個大驚喜。」配圖是一群工程師樣貌的人在打造一台手機，很顯然是一台新手機，而一加CEO劉作虎也在轉發表示支持和打氣加油。

如果沒有意外他們趕工打造的應該就是一加5手機，這款手機根據之前的曝光，除了使用了驍龍835處理器之外，還具備8GB RAM存儲，後置1600萬像素雙攝像頭，而且AMOLED屏幕也是5.5英寸2K級別的。

具體發佈時間還不太清楚，但很有可能在月底或者下月月初，手機的設計應該已經完成，現在在做的應該只是細節完善和軟體上的調整匹配。