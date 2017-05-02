西區正式點燃第2輪戰火，馬刺今天在家裡迎戰火箭，怎知完全檔不住火箭彈如雨下的三分砲火，被火箭狂轟22記三飛彈，比賽也早早進入垃圾時間，中場火箭已126：99大勝馬刺，在客場奪下關鍵一勝，系列賽以1：0領先。

馬刺本場比賽完全沒有抵抗能力，因為火箭的三分外線實在太準，全場50投22中，創下隊史季後賽新紀錄，全隊則有6人得分上雙。

上半場火箭就取得69：39的大幅度領先，馬刺下半場投進幾顆零星三分彈，但還是無法做出有效的反擊，終場只能以27分差敗下陣來，爆冷輸掉在主場的首戰。

火箭Trevor Ariza貢獻全隊最高的23分，外帶4籃板2助攻，三分球10投5中，James Harden攻下全隊次高的20分並且傳出14助攻，繳出「雙十」成績，三分球8投3中，Clint Capela打爆馬刺禁區，攻下20分並抓下13記籃板。

馬刺靠著一哥Kawhi Leonard苦撐，全場攻下21分，外帶11籃板6助攻，Tony Parker攻下全隊次高11分，外帶4籃板3助攻，但馬刺明顯不在狀況內，全隊僅2人得分上雙。