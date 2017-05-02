MLB／陳偉殷主場先發 總是拿不到勝投NOWnews今日新聞 (2017-05-02 13:19)
馬林魚隊陳偉殷今天對光芒隊先發6局失2分，雖是優質先發的內容，但終場馬林魚2比4輸球，殷仔依舊與勝投無緣，這已是陳偉殷跨季在主場先發8場，都沒拿到勝投。
陳偉殷去年轉投效馬林魚隊，但他在馬林魚主場運氣似乎不佳，開幕戰對老虎隊先發，被強襲球擊中，雖然傷勢不是很嚴重，但影響了他一整季的表現。
去年陳偉殷拿到5勝，有4勝是在客場拿下，唯一在主場贏得的一勝，是5月11日對釀酒人之戰，投6.1局被擊出6支安打失2分，有時殷仔表現不差，但還是拿不勝投，例如6月2日對海盜之戰，投6局只被打出1支安打失2分，6月23日對小熊之戰投7局失2分，都是這種狀況。
今年4月13日陳偉殷在主場對大都會先發，結果只投3局就失掉6分，雖然與勝敗無關，但這是殷仔本季到目前為止投的最差一戰。今天對光芒先發，陳偉殷表現優異，僅在4局上出現一些小狀況。
此戰4局上光芒隊Corey Dickerson先敲安打，Rickie Weeks獲保送，Tim Beckham擊出二壘打，送回2分，這2分，成了陳偉殷的沈重負擔。
陳偉殷先發6局僅被擊出2支安打，失2分，三振7次、保送4次，本季戰績仍是2勝1敗、防禦率進步到4.33。
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