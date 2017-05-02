曾志朗歐洲宣揚唐獎獲肯定 盼雙方漢學交流能更進一步NOWnews今日新聞 (2017-05-02 13:22)
唐獎教育基金會董事長、前教育部長曾志朗，日前代表唐獎基金會前往歐洲演講，說明唐獎緣起、現況與未來發展，與歐洲各國漢學發展進行交流討論，促進唐獎與歐洲之學術交流。
捷克查理斯大學「蔣經國國際漢學中心」成立20周年，曾志朗代表唐獎基金會前往演講，本身也是蔣經國國際學術交流基金會董事的他，致力漢學推廣研究不遺餘力。曾志朗表示，蔣經國國際漢學中心致力振興捷克的漢學研究傳統、充實東歐國家的漢學資源，深受國際社會的肯定。
曾志朗說，唐獎表彰之漢學獎旨在彰顯中華文化的光輝燦爛，促進人類內在精神自覺，因此藉此機會特別於歐洲宣揚唐獎，促進雙方學術交流。與會人士包括英國、法國、德國、丹麥、荷蘭、比利時、奧地利及捷克等歐洲各國重要漢學研究者。
唐獎基金會指出，此次獲邀擔任蔣經國國際學術交流基金會的歐洲獎學金審查委員會，對於今年有更多年輕優秀研究者提出申請相當肯定，且所提出研究議題具有前瞻性與創見。也認同唐獎設置理想，期待未來有歐洲學者能獲獎，以成為歐洲各大學年輕學習者之典範，同時也能促進歐洲漢學研究永續發展。
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