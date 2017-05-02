▲今日國稅局報稅系統一切正常。（圖／記者林昱均攝,2017.05.02）

昨（1）日五一勞動節，申報綜合所得稅第1天，不少人利用假日前去報稅，不料國稅局報稅系統卻大當機，財政部財政資訊中心出面說明緣由，並承諾5月不會再有類似情況。今日至目前為止，各區國稅局系統穩定，並無出現當機狀況。台北國稅局提醒，昨日前去排隊的民眾，可在報稅期間持1日號碼牌至各分局優先繳納、不需再排隊。

台北國稅局表示，昨日報稅系統大當機長達6小時之久，後續已聯絡現場無法完成報稅留下資料的民眾，並延長收件至當日件數全部處理完畢為止，下午後的申報、繳稅狀況也都恢復順利。

以台北國稅局中正分局為例，昨日在系統修復後，打給上百位留下聯絡資料的民眾通知可報稅，共來了約70位民眾，因系統恢復穩定，在下午5點半前就全數處理完畢。至於今日上午也有6位持昨日號碼牌的納稅人前來繳稅。

台北國稅局表示，民眾只要留有昨日的現場號碼牌，就可至各分局優先繳納，不局限於單一分局、也不需再抽號碼牌枯等。