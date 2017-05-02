？ ？本月，《守望先鋒》國服開啟免費試玩，想必不少玩家被突然湧入的大批「小學生」弄得欲仙欲死。而油管播客Lupin Productions近日也推出了一部《守望先鋒》真人片，講述了天使感人至深的故事，一起來看看吧。

？ ？《守望先鋒》真人片：

？ ？片子交代了天使的童年，他爸爸是一位科學家，研發了天使技術，在智能危機發生之後，天使的母親死於非命，他父親一怒之下受命於國家，不顧技術尚未成熟，披掛上陣，自此不知所蹤...長大后的天使在戰地救死扶傷，卻被黑寡婦埋伏，眼看隊友一個個倒下，天使也攢出了大招，復活隊友成功逆襲。真人劇就在這沒頭沒尾之中結束了，看來或許會有續集出現。最後不得不說天使放大的畫面還是挺帥的。

？ ？這是他們出品的第一部真人劇，所以水平略有不足。

？ ？視頻畫面：