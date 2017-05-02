？ ？現在的求婚都追求創意與驚喜，這樣的浪漫過程才與眾不同，更值得回味。近日，一段求婚視頻在網上走紅，內容為一位小伙竟然打扮成「變形金剛」向女友求婚，據稱，他們一同經營這很多服裝店，如今女方身價已超千萬。

？ ？90后小伙Cos「變形金剛」求婚：

？ ？視頻截圖：

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