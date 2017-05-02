(中央社訊息服務20170502 10:22:30)2017年全國文化會議分區論壇自3月25日於屏東起跑，接續南區、東區與中區等八場的熱烈討論，將於5月4日（四）於新竹市集思竹科會議中心巴哈廳舉辦北區第1場論壇。文化部特別將本場次選在新竹科學園區內舉辦，就是期盼在臺灣高科技及資通訊經濟發展勝地，藉由探討文化經濟的永續與文化科技的共創共享，擘劃未來文化發展藍圖。



上午場次將以「文化經濟與文創產業生態體系的永續（文化永續力）」為主題，由議題召集人台灣經濟研究院邱俊榮副院長開場，卓越新聞獎基金會邱家宜執行長擔任主持人，同時邀請中華大學觀光與會展學系林冠文助理教授、台北產經研究室前執行長石隆盛擔任引言人，引領民眾討論如何讓文化多樣的內涵與經濟發展的價值共榮、共存，同時發展全民可以利益共享、永續發展的文化經濟生態體系。



下午場次的議題為「開展文化未來：打造文化科技、跨域共創共享（文化超越力）」，由國立臺灣藝術大學薛文珍副校長主持，城邦出版集團數位出版部祝本堯協理、財團法人資訊工業策進會產推處洪毓良主任擔任引言人，更邀請國立交通大學建築研究所侯君昊副教授擔任與談人。



兩場次之間亦將專題討論文化基本法草案，由臺灣文化法學會秘書長廖凰玎律師擔任主持人。其他文化議題意見並將於各場次開放時段討論，期許在主持人、引言人與民眾審議思維的公共參與，聚焦一起探討文化的新里程。



2017年全國文化會議為了落實文化公民權，拓展民眾對文化事務的參與及討論，文化部分別於南、東、中、北部及離島地區舉行近20場分區論壇。除了前述兩大議題的討論外，尚涵括其他議題，共計六大議題：



A.推動文化治理變革與組織再造 (文化民主力)



B.支持藝文創作自由與培植美感素養(文化創造力)



C.文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶(文化生命力)



D.文化經濟與文創產業生態體系的永續(文化永續力)



E.促進文化多樣發展與交流(文化包容力)



F.開展文化未來：打造文化科技、跨域共創共享 (文化超越力)



為兼顧議題討論深度與廣度，每一區選三個地方，以一天雙主軸的方式分上午場與下午場各三小時進行討論。歡迎分區民眾參與所有場次，一起討論六大議題。若無法現場參與，可透過臉書 「2017年全國文化會議暨文化政策白皮書」討論六大議題，或透過官網觀看網路直播，並加入「公民智囊團」提案。只要有500位以上的民眾附議該提案，再經諮詢委員會審議後，將會在9月2、3日全國文化會議納入行討論議題。另外文化部亦針對青年、新住民及文化經貿、文化科技、文化資產等議題，規劃專題論壇，邀請全臺灣對文化事務有興趣的民眾一同發聲，讓文化公民的聲音傳達到臺灣的每一個角落。



2017年全國文化會議暨分區論壇，歡迎民眾報名參與，共同關心文化未來，詳細場次資訊請至網站查詢：http://nccwp.moc.gov.tw/，或臉書「2017年全國文化會議暨文化政策白皮書」。



訊息來源：文化部