(中央社訊息服務20170502 10:57:17)五花馬國際行銷股份有限公司於96年成立「五花馬水餃館」品牌，命名源自李白「將進酒」詩句，取用五花馬珍稀之意，提供給顧客最優質的餐點與服務品質！



饕客聞香下馬 吃餃子聊古今走進「五花馬餃子館」有如穿越時空，桌位以中國古代名人為名，行走於歷史走廊，吃餃子是中華民族歷久不衰的美食傳統，五花馬以創新、多元的餐點，鮮明的店格形象，從市場中異軍突起，一馬當先，品牌成立10年，獲獎無數，兩岸創造史詩級美食創業傳奇！



目前「五花馬餃子館」在台灣擁有67間服務據點。「五花馬水餃館」堅持選用新鮮食材及講究道地美味，期盼走進五花馬的顧客都能吃到最好吃的餃子，除了多種口味水餃外，還供應各式麵點、湯包、捲餅、湯品…等中式麵食料理，醒目的門市外觀與明亮舒適的用餐環境，廣受消費者歡迎，而平實合理的消費價位，更是受到一致好評。



推「三低」策略穩定營收 創辦人胡達勇在接受1111創業加盟網訪問時表示，唯有和消費者站在一起，才能在市場上生存；經營連鎖品牌亦如是，唯有與加盟主同陣線，才能共創事業高峰！五花馬餐飲團隊遠赴日本考察，在動線、出餐流程再優化、廚房設計更加人性化、精簡人事成本與店面空間，重新定位了「五花馬新形態店」，2017年創業加盟首推「新形態夫妻店」，僅要20~25黃金坪數即可創業，在專業團隊的設計規劃下風光開業，推行三低策略：低租金、低人事成本、低營運費用，以平均單日2~4萬營業額的穩定獲利，



水餃達人的搖籃 擴大徵才前進海外五花馬餃子館除了推廣加盟外，也十分注重旗下員工的福利，提供新進成員職前、在職訓練，培育儲備管理人才；並完善規劃個人考核評估以及優渥的獎金制度。



五花馬餃子館表示：「我們重視每一位員工，除了良好工作環境外，也提供更多學習及發展空間(海外人才培訓)，現在五花馬水餃館正大舉展店，需要優秀的人才，一同與我們打拼，一同與我們成長，歡迎喜愛餐飲的您、喜歡服務人群的您、開朗有自信的您、積極有活力的您，加入成為五花馬的重要工作夥伴！」詳細職缺請洽https://www.1111.com.tw/job-bank/company-description.asp?nNo=51851096#joblist



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訊息來源：1111人力銀行