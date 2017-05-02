吳惠然 為超眾及台灣散熱業打造傳奇中央社 (2017-05-02 13:30)
吳惠然，一生見證了1970年台灣經濟起飛的年代，還有近20年來電子產業幾番盛衰起伏，他的拚鬥精神與經營理念及成績足以代表台灣中小企業的典範。中央社記者韓婷婷攝 106年5月2日
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