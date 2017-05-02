景氣復甦 製造業帶動非製造業中央社 (2017-05-02 13:30)
台灣4月製造業及非製造業經理人指數連袂擴張，中經院院長吳中書表示，目前景氣持續復甦，且復甦情況從製造業帶動非製造業。中央社記者蔡怡杼攝 106年5月2日
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