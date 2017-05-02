《海賊王》864話情報公開，路飛他們突然闖入婚禮茶會的現場製造了大混亂。面對山治的讚美，布琳開始奔潰，之後山治躲過了卡塔庫里的突然襲擊，而在這場混亂中，大媽似乎已經處於當機的狀態，布魯克把修女的照片打碎了之後更是讓大媽震驚。而被糖漿黏住的文斯莫克一家人也是百態盡出，除了蕾玖之外的孩子都在傻笑著等死，而老爹伽治居然哭了出來...

《海賊王》864話建議情報：

布魯克脫下偽裝現身，大媽震驚！布琳雖然被山治救了出來，但還是對著山治連續開了幾槍，全被山治迴避。對此布琳表示這一切還都是她的偽裝：「是不是很驚訝！?是不是幻想破滅了！？放心吧，你也得死！我靠著這招已經騙過很多人了」。

山治依舊在勸布琳不要繼續欺騙自己：「連自己也騙嗎？小布琳」，布琳內心有點動搖，就在這時大福加入了戰鬥。他是夏洛特家族第三個兒子「豆大臣」，是燈罩(ホヤホヤ)果實的電燈人。大福輕輕的摩擦身體，從皮帶扣的小孔中出現了電燈魔人，於是山治就和電燈魔人對上了。

會場的另一邊，貝基抓住了路飛！路飛有點動搖，但這是貝基在演戲，在路飛的耳邊告訴他現在的情況。而佩德羅對上歐文，夏洛特家第四兒子(烘烤大臣)，夏洛特·歐文是熱熱果實的高熱人，擁有放出高溫身體的歐文和佩德羅陷入了苦戰。

文斯莫克一家人被糖稀完全束縛住，被槍指著。伽治表示現在的情況跟談好的不一樣，變得非常的動搖。另外一面除了蕾玖之外的孩子們都傻笑著等死（看來改造還是有很大的問題啊）...伽治流淚控向大媽喊叫著：「我的全部人生，我的所有！都是為了向北海的國家復讎！都是為了傑爾瑪帝國的復活！快回答我啊，大媽！」

然而大媽卻被眼前的突發事故搞得混亂，完全殭在了那裡。於是布魯克提議再把壞掉的照片給大媽看一次，此時臉色鐵青的卡塔庫里逼近了。貝基確信卡塔庫里看到了大事件的未來，於是開始執行布魯克的提案，於是下令聯合軍全員都帶上耳塞。

卡塔庫里命令貝基馬上殺掉草帽團一夥，但是貝基直接拒絕了。「我拒絕。你不過是看得到一點接下來的未來！即使看不到，每個人能夠改變未來的權利都是平等的啊！」，然後貝基開槍了。