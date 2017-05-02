記者林茂榮／地方報導

新北市林口的「生津製茶廠」，已在當地經營了30餘年， 歷經茶產業的興衰與轉型。從早年的專業生產， 發展成觀光體驗型農場，豐富有趣的課程，受到大小朋友歡迎。 每到假日，茶園便湧入各地的遊客，除了「親手學做茶」外， 還能品嘗「龍壽茶」的美好滋味。

52歲的陳昆諒，是「生津製茶廠」的負責人，家中務農3代， 從小便跟著爺爺學做茶。他笑說，很多人不知道，早年的林口， 幾乎可說是「茶」的代名詞，台地地形加上常起霧的特性， 讓林口茶採收便利，品質更是一流。 日治時期大力推廣並外銷到日本，全區栽培面積曾高達1,700公 頃，如今隨著時代演變，才慢慢凋零。 陳昆諒為讓消費者知道林口茶的好，轉型經營茶廠，除了讓民眾「 喝」茶外，進一步體驗「做」茶跟學著「品」茶， 漸漸的也培養出一群死忠茶迷。

目前「生津製茶廠」茶園栽培規模約0.7公頃， 配合完善的製茶廠域及品茶區，成了民眾體驗首選。 主打商品除了林口龍壽茶外，還有老闆研發的「黃金鑽烏龍」及「 雪梅紅茶」，陳昆諒表示，龍壽茶其實就是一般俗稱的「烏龍茶」， 外觀墨綠呈半球狀、茶湯金黃溫潤，是國人喜愛的半發酵茶種， 自製的「雪梅紅茶」則是使用翠玉改良製成，兼具水果與普洱香氣， 受到女性消費者好評。現在做茶也得跟著時代調整， 找出受大眾歡迎的口感， 如此才能在眾多茶業者中展現出特色與區隔。

農業局表示，新北市因地處都會區，除了生產外， 食農教育推廣也是發展重心之一，像「生津製茶廠」 這類型的體驗茶廠，不僅能讓民眾參與農業， 也更深刻了解農友的辛苦，多份同理心， 教育我們下一代更珍惜農產品。 農業局也將持續透過多重管道協助產業發展，希望全民共襄盛舉， 買茶時認明「新北好茶」，喝的不僅是安心， 也是給本地茶農最大的鼓勵。