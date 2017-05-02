記者陳華興／桃園報導

陳姓慣竊偷遍台北市各地，擔心警方查獲且更換工作至桃園楊梅，29日在楊梅地區以鐵絲行竊時，見警立刻離開現場，桃園市保安警察大隊巡邏員警發現有異，隨即攔下盤查，經查核電腦發現陳嫌已犯至少犯7條竊盜罪，仍在通緝中，警訊後移送士林地檢署偵辦。

桃園市保安大隊長郭森永2日表示，保安警察大隊第9小隊小隊長許仁義、警員韓駪、李世勳、向恩璇於4月29日22時在楊梅區執行巡邏勤務，在楊梅區武營街發現一名年輕人一見到巡邏車即神色怪異，急欲離開現場，相關員警旋即將其攔查並以警用小電腦查核該民身分，竟發現陳民為七條通竊盜通緝犯，故將其帶回偵辦。

郭森永指出，陳嫌(82年次)因曾習得簡易鐵絲開鎖技能，且從小在台北市南港地區長大對相關地形非常了解熟悉，於去(105)年6月間密集以試手氣方式在南港地區以徒手、鐵絲等簡易開鎖方式針對附近工業園區商場、停車場收費機、餐飲店、檳榔攤收銀台等進行竊盜行為，所得多為現金。

但因擔心台北市政府警察局或南港分局員警對其密集行竊行為有所掌握，且公司工作地點調整，所以離開平日活動地區至桃園市楊梅地區上班，最後還是因作賊心虛看見巡邏車即心生恐懼，急欲離開現場而遭警盤查終被查獲，才知道自己的犯罪事證全已被警方掌握。陳嫌對其因好奇、試手氣所犯之竊盜罪後悔不已，全案依竊盜通緝移送台灣士林地方法院檢察署偵辦。