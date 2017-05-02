今(2)日上午，高雄市議員蕭永達召開記者會，公布了外傳是導致日前才女作家輕生過世的補教名師本名，以及其補習班的名稱。蕭永達強調，就算這名「C師」沒有法律上的責任，但仍然應該負起社會責任，出面向受害者、受害者的父母，以及社會大眾道歉，甚至退出補教界。

蕭永達指控，經可靠消息來源證實，這名素有「補教界馬英九」稱號的C師，與其它包括數學、英文等科目的教師一同在台中、台南與高雄等地開設連鎖補習班。蕭更痛罵道，女作家逝世後，誘姦等消息傳出，但是「大家都知道是誰、卻不敢講。這就是台灣社會的偽善！」

記者會上，蕭永達更指出，C師其實還算「人品比較好、行為比較收斂的...」；據了解，同為該補習班其他科目的老師，行徑甚至更誇張！蕭同時呼籲，C師或許沒有法律上的責任，但卻仍應負起社會責任，出面和家長、受害者，與社會大眾道歉；期待之後，台灣社會不要再有下一個受害者。