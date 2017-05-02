（中央社記者王朝鈺基隆市2日電）基隆市義二路民宅今天凌晨發生火警，一對夫妻遭濃煙嗆傷，兒子在火警發生後不見蹤影，警方上午循線找到兒子，他坦承亂丟菸蒂才會引發火勢。



第二警分局信六路派出所員警，上午10時30分在仁二、愛五路口發現屋主的兒子，將他帶回派出所偵訊。



領有中度身障手冊的犯嫌供稱，凌晨0時多，獨自在3樓客廳邊看電視邊抽菸，將菸蒂彈到一旁報紙，未料不久後竄出火苗，瞬間引發大火，因一時心慌不知該如何處理，只好逃離現場，整夜在愛四路一帶遊蕩。警方訊後將依公共危險罪嫌，將男子移送地檢署偵辦。



警方調查，起火的民宅共4層樓外加鐵皮加蓋，1樓為洗衣店，2樓電腦機房，3、4樓則是住家，凌晨0時多突然竄出火舌，警消抵達時，火勢已從3樓延燒到4樓，消防員立刻在外布2條水線灌救，由於鄰居表示屋內有3名住戶，消防局再派1組人入內搜索。



警消先在屋頂鐵皮加蓋將屋主揹下樓，臉部遭濃煙燻黑，一臉驚恐，消防員隨後又合力將屋主的妻子抬下樓，當時她意識不清，全身癱軟情況一度危急，消防員立刻拔下共生面罩供氧，緊急送醫急救，2人現已轉送內湖三軍總醫院治療。1060502