（中央社記者吳欣紜台北2日電）原民團體為傳統領域爭議在凱道露宿超過2個月，警方今天強制移除他們在凱道上設置的藝術品，引發在現場的原民不滿，坐在凱道上不願離去，與警方僵持。



原轉小教室為了抗議傳統領域劃設辦法排除私有地，在凱道露宿超過2個月，等待政府回應。期間，有不少來自各地的民眾，寄送自己當地特色的石頭及土壤，讓抗議原民在凱道上彩繪石頭、種植植物，日前也有民眾為了聲援他們，在凱道上爆米香免費分送，希望大家一起關注原住民傳統領域議題。



警方在4月24日開出勸導單給前原民台台長馬躍．比吼，要求清除占據凱道上的藝術品，今天早上，警局派出大批警力突襲，將在凱道上的藝術品一項一項搬上垃圾車、一項一項清除。



馬躍．比吼痛批，台灣這麼大，卻容不下原住民表達對劃設辦法抗議的自由，「難道這就是最會溝通的政府嗎？」不滿藝術品被警方當成垃圾帶走，抗議的原民占據凱道，與警方僵持。1060502