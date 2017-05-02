女作家案補教名師被公佈 未違反性侵法中央社 (2017-05-02 12:46)
（中央社記者張榮祥台南2日電）年輕女作家輕生風波持續延燒，高雄市議員蕭永達今天公佈補教名師名字及補習班名稱，台南市社會局說，此舉未違反性侵害犯罪防治法。
社會局表示，公佈疑似加害人資訊，未違反性侵害犯罪防治法，但是否違反個資法或其他法令，還有待釐清。
社會局說，這名女作家輕生後，社會局主動向女作家家屬連繫，但未獲回應，社會局希望女作家家屬和社會局對話，由社會局提供協助，再決定是否建議向檢警提告。
台南地檢署表示，因涉及性侵害案件，檢方不便透露女作家家屬是否提告。
女作家輕生後，為女作家出書的出版社在網路張貼女作家雙親聲明，被台南市社會局認定違法，將研議開罰。南檢則說，若是女作家家屬提告，就偵辦此案。1060502
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