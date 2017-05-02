(中央社記者邱俊欽桃園機場2日電）在尼泊爾喜馬拉雅山區失蹤47天獲救的梁聖岳，今天中午搭機回到桃園機場。梁聖岳戴著帽子和口罩，在旁人陪同下，12時23分步出機門，隨即坐上電動車，期間不發一語。



梁聖岳今天中午搭乘馬印航空OD-632班機，自吉隆坡飛回台灣。梁聖岳下飛機後，顯得有點虛弱和疲憊，在航空公司與醫護人員協助下，坐上電動車，面對媒體的採訪，低頭不發一語，到了通關處才由旁人扶著通關，完成各項入境手續。



梁聖岳神情鎮定，但瘦弱身形仍難掩疲憊。面對媒體的採訪，梁聖岳沒有多說，在旁的家人也以身體還沒有完全恢復為由，謝謝媒體的採訪。



梁聖岳這段時間在當地醫院悉心照顧下，身體恢復狀況良好，並在家人陪同下，昨天辦理出院手續，離開尼泊爾後搭機返台。



另外，與梁聖岳一起在喜馬拉雅山區健行，但不幸罹難的女友劉宸君，家屬在駐印度代表處官員的陪同與協助下，於尼泊爾完成驗屍、開立死亡證明等手續。



梁聖岳和劉宸君2月下旬從印度轉往尼泊爾，並於3月展開尼泊爾健行行程，因碰到當地大雪，兩人在出發後的第3天，也就是3月11日就受困，他們一度試圖下山從河谷尋找適當的棲身地，地滑不慎跌落到懸崖邊，無法再爬上去，只好原地等候救援。



等待救援期間，兩人靠背包內攜帶的食物撐了兩個星期，最後只靠水和鹽維生。但劉宸君在缺乏營養補充下，不幸在4月26日被發現的前3天身亡，而梁聖岳則靠堅強的意志存活下來。1060502