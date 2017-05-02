（中央社記者朱則瑋台北2日電）台北市彭姓女子日前搭計程車時，不慎將男友求婚時贈送的鑽戒遺失，焦急如焚地報警，警方調閱監視器錄影畫面，仔細過濾比對，確認彭女搭乘的計程車，聯繫司機順利找回鑽戒。



台北市警局信義分局六張犁派出所4月26日上午11時，彭女急急忙忙走進報案，指稱重要鑽戒在搭計程車時不見了，眼淚幾乎快流出來，警員王俊翔得知該鑽戒對彭女的重要性，先安撫情緒後，詢問其上下車時間、地點及行車路線。



警方調閱監視器錄影畫面，僅利用彭女提供計程車車型，仔細過濾每輛行經計程車，當天下午4時終於在其上車地點（和平東路3段341巷口）發現一部計程車，經彭女確認為其所搭乘，警方立刻查詢該車資料並以電話聯繫林姓司機，表示彭女鑽戒還遺留在後座，他隨即送至派出所。



彭女看到鑽戒失而復得，相當感激，頻頻向警方道謝，直呼「真是高效率！」，這麼短時間就迅速找回失物。1060502