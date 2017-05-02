女子搭小黃遺失求婚鑽戒 警方協助找回中央社 (2017-05-02 12:36)
（中央社記者朱則瑋台北2日電）台北市彭姓女子日前搭計程車時，不慎將男友求婚時贈送的鑽戒遺失，焦急如焚地報警，警方調閱監視器錄影畫面，仔細過濾比對，確認彭女搭乘的計程車，聯繫司機順利找回鑽戒。
台北市警局信義分局六張犁派出所4月26日上午11時，彭女急急忙忙走進報案，指稱重要鑽戒在搭計程車時不見了，眼淚幾乎快流出來，警員王俊翔得知該鑽戒對彭女的重要性，先安撫情緒後，詢問其上下車時間、地點及行車路線。
警方調閱監視器錄影畫面，僅利用彭女提供計程車車型，仔細過濾每輛行經計程車，當天下午4時終於在其上車地點（和平東路3段341巷口）發現一部計程車，經彭女確認為其所搭乘，警方立刻查詢該車資料並以電話聯繫林姓司機，表示彭女鑽戒還遺留在後座，他隨即送至派出所。
彭女看到鑽戒失而復得，相當感激，頻頻向警方道謝，直呼「真是高效率！」，這麼短時間就迅速找回失物。1060502
關鍵字：
上一則：學童被老師翻桌 涉不當管教
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 美國 TIMBUK2 Leader 多功能筆電後背包(20L)_黑
- 【德國WESTMARK】全不鏽鋼廚房專業肉剪(可剪雞.鴨.魚骨)
- ERMANNO SCERVINO 白色收腰蕾絲設計無袖上衣
- 【海鮮王】帝王蟹/波士頓龍蝦雙拼2組(帝王蟹1.2kg/隻x2+波
- 【大巨光】廚房檯面單槍水龍頭(D-1089)
- GOLLA北歐芬蘭 時尚都會 14吋筆電肩背包(G1667)-太妃棕
- 【大巨光】臉盆單孔單槍龍頭(D-81388)
- 【Deseno】光燦魔力28+24吋PC鋁框拉桿行李箱(銀紅混搭任選)
- 品家居 艾格4尺石面大茶几(兩色可選)-120x60x50cm-免組
- 【德國ELO】Rubicast 不沾平底萬用鍋(28cm)
才女作家林奕含上吊自殺 得年26歲【台灣好新聞報】
今日暖新聞【NOWnews今日新聞】
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
銀髮族健康第一課 口腔保健與潔牙【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》