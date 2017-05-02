根據行政院消費者保護處的統計，有關手機等電器商品申訴案，在2015及2016年共收到997件，其中以商品瑕疵及維修的爭議最多，約占6成。消保處表示，常見有業者在商品保固期間，以人為因素為由，拒絕免費維修，但依消保法規定，業者應適度負起舉證責任，否則即應提供免費維修。

消保處統計前2年近千件電器商品申訴案，發現有多達6成與瑕疵、維修的問題相關，其次為服務品質，約占2成，退貨遭拒約占5%；屬於手機申訴案則占整體案件量的2到3成。

消保處簡任秘書陳星宏表示，在瑕疵與維修的申訴類型中，常見的情況包括維修缺少零件、到府維修遲緩、被業者告知是人為因素造成損害，須付維修費用等。

陳星宏指出，業者依法應就賣出的商品負起瑕疵擔保責任，消費者即使是後來才發現商品有瑕疵，也可依情況主張換貨或退款。另外，當消費者在保固期間將商品送修，參照消費者保護法第7條之1規定的精神，業者若主張商品故障為人為因素，應適度負起舉證責任。陳星宏：『(原音)舉證責任可能就搭配所謂的售後服務，因為我們的消費者的確沒有能力去做這麼好的一個舉證能力，那業者本身來講，他對他的產品有沒有瑕疵是知道的會比我們消費者更清楚。』

陳星宏也提到，依「電器買賣定型化契約應記載事項」第5點規定，商品在保固期間故障，如果不是消費者造成的，經送修3次仍無法修復時，消費者可請求業者退費或換貨，業者不得拒絕。

消保處提醒，業者如果在商品交易時，曾以廣告、定型化契約條款，或口頭向消費者承諾不滿意包退包換，就必須確實履行；且若在電器保固期間動不動以人為因素為由，拒絕提供免費維修，將影響商譽；假如在維修時真有需要消費者付費的項目，也應公平合理，並充分揭露消費資訊。