（中央社記者江俊亮嘉義市2日電）嘉義市一所國小5年級學生，自訴連續1學期被罰站吃飯、連續1週罰站走廊，導師還翻倒他的桌子，今天由家長陪同投訴，由教育處進行調查。



學童家長氣憤的表示，自己的孩子在學校長期蒙受不當管教，雖曾向校方反映，卻得不到具體回應，由於孩子回家就哭，不敢到校上課，令家長十分心疼。



男童表示，老師認為他上課不專心、愛講話，從上個學期開始，每天午餐時間，他都會被教務主任叫到辦公室站著吃飯，持續到現在。



他說，日前他與另一名男同學，被主任關進教務處旁的小房間，主任用膠帶將他們綑在一起，還打他們的頭，並叫女同學來看；還說要玩死他，並揚言要把處罰過程拍下來上網或開直播。



男童還指述班導師曾當著全班同學的面，將他的桌子掀翻，還罰他在走廊上課，時間長達1星期。他在走廊上，根本聽不到老師的上課內容，只能自己看書。



對於男童的指控，學校教務主任僅承認有叫男童到教務處吃飯，其餘一概否認。



被指控的班導師則表示，她確實曾當著其他同學面掀翻男童的桌子，但用意是要男童不要干擾其他同學上課；至於男童在走廊上課，應該可以聽見她上課的聲音。



校方表示，這名班導師是代課教師，是否涉及不當管教，校方將著手調查；若涉及不當管教，將送教評會議處。



嘉義市教育處表示，已接獲學校通報，將派督學前往調查。1060502