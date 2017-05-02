《尼爾：機械紀元》PS4中文版DLC今日放出 PC版同步上架北京新浪網 (2017-05-02 12:35)
SE好評發售中的PS4動作RPG《尼爾：機械紀元（NieR: Automata）》的首個DLC「3C3C1D119440927」，已於今日（5月2日）正式開放下載，售價1500日元，steam版的DLC也將同步放出（國區尚未上架）。目前，中文版遊戲的DLC也已在PSN港服上線，售價109港幣。
此次DLC將為遊戲新增3種服裝，以及3種競技場的戰鬥內容。在各競技場中，準備了前作《尼爾：偽裝者》的登場角色的服裝作為報酬。
【遊俠網】《尼爾：機械紀元》DLC 實機試玩
新增的服裝為「暴露的女性服裝（2B專用）」、「樸素的少年服裝（9S專用）」和「毀滅世界的男人服裝（A2專用）」。只要完成DLC內出現的支線任務，就能進行外觀的替換。在支線任務中，會出現3個可以進行挑戰戰鬥的競技場。關於DLC的相關詳情，可參考之前的報導。
更多相關資訊請關注：尼爾：機械紀元專題
更多相關討論請前往：尼爾：機械紀元論壇
另外，與搖滾樂團amazarashi的跨界合作樂曲《NieR: Automata meets amazarashi『生命力』》也會融入劇情中，希望大家可用盡情暢享本次的DLC額外內容。
【遊俠網】《尼爾：機械紀元》DLC 實機試玩2
更多相關資訊請關注：尼爾：機械紀元專題
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【 Weplay 】Little Tikes 敞篷腳行車-紫色 32004867
- 【櫻花SAKURA】P022(標準型RO淨水器)
- LONGCHAMP Le Pliage Cuir 小羊皮斜背包(棕色)
- SHINEE 天然木漿纖維《半醒》雙人100%天絲四件式兩用被床包
- 棉花田【歐文】超彈力1+2+3人彈性沙發套-石榴紅
- VERSACE 白色圖騰印花連帽長版短袖上衣
- Continuita 康緹尼 MIT 頭層牛皮流蘇多功能肩背包 黑色
- DON泰貝莎 加大四件式天絲兩用被床包組
- SKECHERS (女) 健走系列 GO Mini Flex-14009HPK
- 【櫻花】DR-3592L 隱藏觸控式渦輪變頻除油煙機(80cm)
讓 iPhone 秒變初代 Mac，這個情懷你打幾分？【北京新浪網】
NASA「置裝」太拖拉 太空漫步要沒衣服穿了？【北京新浪網】
《掠食》PS4版遭遇輸入延遲問題 製作組：發售前解決【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》