SE好評發售中的PS4動作RPG《尼爾：機械紀元（NieR: Automata）》的首個DLC「3C3C1D119440927」，已於今日（5月2日）正式開放下載，售價1500日元，steam版的DLC也將同步放出（國區尚未上架）。目前，中文版遊戲的DLC也已在PSN港服上線，售價109港幣。

此次DLC將為遊戲新增3種服裝，以及3種競技場的戰鬥內容。在各競技場中，準備了前作《尼爾：偽裝者》的登場角色的服裝作為報酬。

【遊俠網】《尼爾：機械紀元》DLC 實機試玩

新增的服裝為「暴露的女性服裝（2B專用）」、「樸素的少年服裝（9S專用）」和「毀滅世界的男人服裝（A2專用）」。只要完成DLC內出現的支線任務，就能進行外觀的替換。在支線任務中，會出現3個可以進行挑戰戰鬥的競技場。關於DLC的相關詳情，可參考之前的報導。

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另外，與搖滾樂團amazarashi的跨界合作樂曲《NieR: Automata meets amazarashi『生命力』》也會融入劇情中，希望大家可用盡情暢享本次的DLC額外內容。

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